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"الدعجاني": التعليق على سباقات الهجن يتطلب تحضيرًا كافيًا لجمع معلومات دقيقة

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"الدعجاني": التعليق على سباقات الهجن يتطلب تحضيرًا كافيًا لجمع معلومات دقيقة "الدعجاني": التعليق على سباقات الهجن يتطلب تحضيرًا كافيًا لجمع معلومات دقيقة
أكد أن هذه الرياضة لها جمهور عريق

أكد معلق الهجن خالد الدعجاني أن التحضيرات الأولية قبل بدء السباقات مهمة لكل معلق في سباقات الهجن، ويتم التجهيز لمثل هذه المتطلبات بوقت كافٍ قبل السباق، ويجمع من خلالها المعلومات الدقيقة عن مكان ووقت السباق، وكذلك الشعارات الحماسية والمخضرمين من المضمرين في السباقات الماضية.

وقال: " الهجن ليست بمنأى عن الرياضات الأخرى، فهي تملك جمهوراً عريقاً يريد معرفة التفاصيل من خلف الشاشات"، مشيراً إلى أن كل معلق يعزز حضوره ليواجه الجمهور بالمعلومات الجديدة، والنقاش مع الزملاء الآخرين، والحضور الإعلامي والاسترسال، والسرد اللغوي.

ولفت إلى أن ساحة الهجن الخليجية فيها الكثير من الكفاءات الرائعة التي تمثل مستقبلاً باهراً في التعليق لمثل هذه الرياضات.

وأضاف: "عندما تصلني القائمة أفرز بعض الأسماء البارزة التي حققت نجاحات سابقة، وأرتبها وفق إنجازاتها، ولكل أجزاء من الشوط هناك رتم معين، فبداية السباق يبدأ الرتم متوسطًا لكيلا يتعرض للإجهاد أثناء فترات السباق، وفي منتصف السباق يبدأ المعلق برفع الصوت والحماس وإلقاء بعض المعلومات المهمة التي تجذب المشاهدين حتى الكيلو الأخير من السباق، الذي يتم من خلاله التنبيه على المضمرين بأن السباق يمر بمراحله النهائية".معلق الهجن خالد الدعجاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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