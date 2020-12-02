خدمة المجتمع بأمانة جدة تطلق 20 مبادرة تزامناً مع يومي التطوع والإعاقة

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يتم تنفيذها تباعاً خلال ديسمبر الجاري.. بمشاركة أكثر من 800 متطوع

أطلقت وكالة خدمة المجتمع بأمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، 20 مبادرة بنهاية 2020م تزامنا مع اليومين العالميين لـ"التطوع – والإعاقة"، وسيجري تنفيذها تباعاً، خلال ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 800 متطوع.

ودشنت حزمة مبادراتها اليوم بتشجير حديقة التعاون الواقعة في حي الفيحاء، بالتعاون مع جامعة دار الحكمة وبمشاركة 50 متطوعاً، وكذلك إطلاق حملة توعوية تعنى بذوي الإعاقة وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة شركة قارون.

وتهدف الأمانة من هذه المبادرات إلى تفعيل مشاركة المجتمع في الأيام العالمية ونشر ثقافة التطوع، بجانب الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة وتأكيد حقوقهم وتعزيز دورهم الفاعل عبر عدد من البرامج والأنشطة التي سيجري تنفيذها على الواجهات البحرية وفي المراكز التجارية والحدائق والطرق وداخل الأحياء وفي مبنى الأمانة بمشاركة الفرق التطوعية والجامعات الخاصة والكيانات الخاصة بالإضافة للجمعيات ومراكز الأحياء.

وقال وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني: أمانة جدة أطلقت هذه المبادرات توافقاً مع رؤية المملكة ومشاركاتها في اليوم العالمي للإعاقة الذي يوافق الـ 3 من ديسمبر واليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الـ5 من ديسمبر.

وأضاف: المبادرات ستكون متعددة ومختلفة من رسم جرافيك وعمل فقرات متنوعة بالواجهة البحرية بمشاركة المتطوعين من مختلف الاعمار، كما سيتم توزيع شتلات زراعية بشارع فلسطين وزراعة حديقة بمشاركة طالبات جامعة حكمت وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتربة الذي يتوافق مع يوم التطوع.

وأردف "الزهراني": الأمانة ستقيم ملتقى للمتطوعين من خلال جمعية عيون جدة وذلك تقديرا وتحفيزا للمجتمع وللفرق التطوعية والمواطنين المشاركين مع الجهات الحكومية كمتطوعين، والأمانة ضمن مشاركتها في اليوم العالمي للإعاقة أطلقت برنامجا تدريبا من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية يستهدف مجموعة من المعاقين وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة في تمكين ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن أمانة جدة تنفذ الـ 20 مبادرة بالشراكة مع عدد من الفرق التطوعية متمثلة في "فريق شبابيات التطوعي – فريق ترف الخير التطوعي – فريق متحدون لذوي الإعاقة – فريق لحياتنا معنى – فريق I.C.E – فريق مكة التطوعي"، ومن الجامعات الخاصة "جامعة جدة – جامعة دار الحكمة – الجامعة العربية المفتوحة" ومن الكيانات الخاصة (شركة قادرون – معهد قيمة للفنون) بالإضافة لجمعيات "مراكز الاحياء بمحافظة جدة – وجمعية عيون جدة) ومراكز الاحياء: (مركز حي الأمير فواز – مركز حي المنتزهات".أمانة محافظة جدة