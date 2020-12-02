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رئيس جامعة جدة يدشن مركز بيانات الجامعة في "موبايلي أعمال"

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رئيس جامعة جدة يدشن مركز بيانات الجامعة في "موبايلي أعمال" رئيس جامعة جدة يدشن مركز بيانات الجامعة في "موبايلي أعمال"
اطلع على ما يحتويه من خدمات متطورة

رئيس جامعة جدة يدشن مركز بيانات الجامعة في

زار رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان، اليوم الأربعاء، مركز البيانات في "موبايلي أعمال"، واطلع على ما يحتويه من خدمات متطورة وأجهزة وإمكانيات بشرية وتقنيات عالية وخبرات متقدمة.

كما اطلع على ما يقدم من خدمات للجامعة إلى جانب الجهات الأخرى التي تستضيفها موبايلي أعمال، كخدمات دوائر الإنترنت والخدمات السحابية ومراقبة وحماية خدمات التشغيل وغيرها.

ودشن خلال الزيارة مركز بيانات الجامعة في موبايلي أعمال، الذي يأتي تنفيذًا لاتفاقية التعاون القائم بين جامعة جدة وموبايلي أعمال، ومناقشة ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية.

رافق د.عدنان الحميدان، في هذه الزيارة: وكيل الجامعة أ. د. صالح المزعل، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة د. ماجد المرعشي، وعدد من ذوي الاختصاص.

وكان في استقبالهم ومرافقتهم في هذه الزيارة: المدير العام التنفيذي لمبيعات قطاع الأعمال في موبايلي محمد الرحيلي.

وبحث رئيس جامعة جدة مع المدير العام التنفيذي لمبيعات قطاع الأعمال في موبايلي، البنية التحتية للجامعة، وربط جميع فروعها بشبكة موبايلي أعمال، إلى جانب بناء علاقة استراتيجية بين الجهتين.رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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