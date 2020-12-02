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محركٌ أسرع من الصوت 16 مرة.. هذا ما حدث في تجربته داخل "نفق الصدمة"

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محركٌ أسرع من الصوت 16 مرة.. هذا ما حدث في تجربته داخل "نفق الصدمة" محركٌ أسرع من الصوت 16 مرة.. هذا ما حدث في تجربته داخل "نفق الصدمة"
اختراع صيني يصل بالطائرة إلى أي مكان في العالم في ساعتين

محركٌ أسرع من الصوت 16 مرة.. هذا ما حدث في تجربته داخل

في سعيها المحموم لتطوير قدرتها في مجال الطيران والصواريخ، تَقَدّمت الصين خطوة جبارة من خلال صنع محرك نفاث يمكنه بلوغ أي مكان حول العالم في غضون ساعتين.

واختبرت الصين المحرك "سكرامجت" القادر على الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت 16 مرة، بنجاح في نفق هوائي؛ وفقًا لتقارير إعلامية صينية.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" عن باحثين قادوا المشروع الطموح، أن المحرك النفاث يمكن استخدامه لتشغيل الطائرات التي تُقلع من مدرج تقليدي، وتطير في مدار وتهبط في مطار بعد دخولها الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى".

ويتكون المحرك الجديد من مدخل هواء أحادي يوجه الهواء إلى غرفة الاحتراق؛ حيث يشعل وقود الهيدروجين الموجود على متن الطائرة.

اختبارات المحرك النفاث الذي تسابق بكين الزمن لاستخدامه؛ أجريت في "نفق الصدمة" في العاصمة بكين، بسرعة تصل إلى 9 ماخس؛ أي 9 أضعاف سرعة الصوت. (سرعة الصوت 767 ميلًا في الساعة).. أو ما يساوي 1235 كيلومترًا في الساعة.

وكانت التجربة ناجحة، وكان المحرك يعمل بثبات؛ وفق صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وقال البروفيسور جيانغ وهو من الخبراء الذين شرعوا في بناء آلة تستخدم التقنية الجديدة: "لقد كان ناجحًا، تمكن التصميم الجديد من العمل في ظروف تصل إلى 9 ماخ".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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