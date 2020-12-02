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للمرة الأولى بمهرجان الملك عبدالعزيز.. صقار يحقق المراكز الخمس الأولى بالملواح

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للمرة الأولى بمهرجان الملك عبدالعزيز.. صقار يحقق المراكز الخمس الأولى بالملواح للمرة الأولى بمهرجان الملك عبدالعزيز.. صقار يحقق المراكز الخمس الأولى بالملواح
في الشوط المخصص لفئة حر فرخ للمحترفين السعوديين وحققت صقوره النتائج

للمرة الأولى بمهرجان الملك عبدالعزيز.. صقار يحقق المراكز الخمس الأولى بالملواح

تمكن الصقار محمد بن برغش المنصوري، من تحقيق المراكز الخمس الأولى في أحد أشواط مسابقة الملواح، في سابقة هي الأولى من نوعها بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، التي أقيمت أمس الثلاثاء في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان المنصوري قد شارك في الشوط المخصص لفئة حر فرخ للمحترفين السعوديين، وحققت صقوره (العيناوي، عسير1، أبشر، أبشرR، جسار) المراكز من الأول وحتى الخامس، وقطع الأول مسافة السباق 400 متر في زمن بلغ 18 ثانية و566 جزءًا من الثانية، والخامس قطع مسافة السباق في 19 ثانية و726 جزءًا من الثانية.

وتسمح شروط مسابقة الملواح لفئة المحترفين بالمشاركة بعدد مفتوح للصقور؛ شرط عدم تجاوزه 6 صقور في الشوط الواحد، ويتم تكريم الثلاثة الأوائل في كل شوط، ومنح جوائز نقدية للمراكز العشر الأولى في كل شوط، ويتم تأهيل الصقور الحاصلة على المراكز السبع الأوائل إلى شوط كأس الملك عبدالعزيز.

وكان "المنصوري" قد حقق أيضًا المراكز الثلاثة الأولى في شوط حر قرناس للمحترفين، لصقوره (سمران، والعيناوي، وجمران)، وقطع أولها الشوط في زمن 18 ثانية و147 جزءًا من الثانية، وتَبِعه الصقران الآخران بفارق بضعة أجزاء من الثانية، والتي تكشف استعدادًا مسبقًا من الصقار لمهرجان الملك عبدالعزيز، والذي يقام في نسخته الثالثة حتى 12 ديسمبر المقبل، وخصص له أكثر من 22.7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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