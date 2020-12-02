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أسواق النفط.. برنت ينخفض عند 47.10 دولار للبرميل

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أسواق النفط.. برنت ينخفض عند 47.10 دولار للبرميل أسواق النفط.. برنت ينخفض عند 47.10 دولار للبرميل
هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.8%

أسواق النفط.. برنت ينخفض عند 47.10 دولار للبرميل

انخفضت النفط خلال تعاملات الأربعاء مع تأجيل اجتماع "أوبك+" الذي من المقرر أن يحسم مستقبل الإنتاج في 2021 من الثلاثاء إلى الخميس، ومع ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وحذّر محللون لدى شركة الخدمات المالية "إيه إن زد" من أن احتمال فشل "أوبك" وحلفائها في التوصل إلى اتفاق مرتفع، بحسب وكالة "رويترز".

وأشاروا إلى أن فرض قيود على السفر في أوروبا والولايات المتحدة بسبب زيادة الإصابات بالفيروس قد يؤدي إلى أن يصبح الفائض في السوق مرتفعاً بمستوى يتراوح بين 1.3 مليون و3 ملايين برميل يومياً في النصف الأول من 2021 ما إذا لم يتم تمديد التخفيضات في مستويات الإنتاج لدى "أوبك+".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.7%، إلى 47.10 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.8% عند 44.19 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بنحو 4.15 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من نوفمبر.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة عن بيانات المخزونات الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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