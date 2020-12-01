بحضور فهد بن جلوي.. وزير الرياضة يتوِّج الفائزين في ختام منافسات سباق رماح للهجن

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توج الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ورئيس الاتحاد الدولي للهجن، وبحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن؛ الفائزين الأوائل في سباق رماح للهجن في اليوم الختامي للمنافسات، التي شهدت سباق "الماراثون بكار – حيل"، و"الماراثون قعدان – زمول"، وأشواط "رموز الزمول"، وأشواط "رموز الحيل".

وانطلقت منافسات اليوم الختامي بشوطين للماراثون عام (ثنايا، زمول)؛ حيث سجل "صايل" الأفضلية في الفترة الصباحية لمالكه سليمان سلامة الجهني، ضمن منافسات الشوط الثاني، فيما حققت "متعبة" المركز الأول في الشوط الأول ماراثون ثنايا حيل لصاحبها سليمان سلامة الجهني.



وفي الفترة المسائية سجلت "جذابة" لمالكها عناد مفلح البلوي أفضل توقيت في الشوط الثالث، فيما حقق "الأدلم" المركز الأول في الشوط الأول لصاحبه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وجاء "شاهين" في المركز الأول للشوط الثاني لمالكه خالد عبد الله المري، وحلّت "افتخار" في الأفضلية للشوط الرابع لمالكها نياف سليمان المغيري.



وفي ذات السياق كرم وزير الرياضة الفائزين في مسابقة النعيرية ورماح للمعلقين؛ حيث جاء في المركز الأول لمسابقة النعيرية علي فالح السحيمي، وحلّ ثانيًا سعد الشمري، وفي المركز الثالث رائد عايد الجهني، وفي مسابقة رماح جاء في المركز الأول عون جابر الهاجري، ثم خالد بدر العتيبي، وحلّ عبد المجيد فليح العنزي في المركز الثالث.