انطلاق ملتقى الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة مع أسرهم.. غدًا

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تنظمه "الموارد البشرية" والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية

تنظم وزارة الموارد البشرية والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية ملتقى الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة مع أسرهم، برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية.

ويُقام الملتقى ضمن الحملة الإعلامية "#مكاني _بينكم" عبر منصة الاتصال المرئي في كافة أنحاء المملكة وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل. نحو عالم شامل ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن الوصول إليه بعد كوفيد - 19 "، خلال يومي 2-3 ديسمبر -2020 .

ويهدف الملتقى إلى تسهيل تقديم خدمات الدعم الاجتماعي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق برامج الإرشاد الأسري وبناء رسائل إعلامية إيجابية توضّح دور الأسرة واحتواء أبنائهم وما يحققه ذلك من بناء مجتمع متوازن لكافة أفراده.

ويركز كذلك على رفع الوعي وتعزيز شعور الأشخاص ذوي الإعاقة وتثقيف أفراد المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث دمجهم وتمكينهم.