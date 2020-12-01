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هنا تحتضن الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

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هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم هنا تحتضن الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم
للتعقيم بـ"الأوزون" والعناية الفائقة لأكثر من ١٠٤٠ من المجلدات الأصلية النادرة

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

تشكّل المخطوطات التاريخية الإسلامية، دورًا مهمًّا في حفظ التراث الإسلامي، ونشر ثقافة التاريخ الإسلامي على عقود طويلة المدى، ويقصد بالمخطوطات الإسلامية التراث الإسلامي المكتوب بخط اليد، وقد عُنِيَ المسلمون بالمخطوطات عناية كبيرة؛ لكونها السبيل الوحيد للحفاظ على ما أنتجه العقل الإسلامي؛ فيما تقوم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال إدارة المخطوطات التابعة للإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي، بنشر التراث الإسلامي وحفظ المخطوطات التاريخية النادرة وترميمها.

مهام إدارة المخطوطات

وتعتبر إدارة المخطوطات أحد أهم الإدارات التابعة للإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي؛ لاحتوائها على مجموعتين رئيسيتين هما المخطوطات والكتب النادرة اللتان تشكلان الصلة والامتداد التاريخي الإسلامي، وهما أثمن ما تحويه المكتبة، وحجر الأساس في تكوينها، وتعمل الإدارة على حفظ ونشر التراث العلمي الإسلامي المخطوط والمطبوع، إضافة إلى تقديم الخدمات الجليلة للباحثين وطلاب العلم وجميع المهتمين بالتراث الإسلامي، وتقع إدارة المخطوطات في المسجد النبوي بالقرب من باب عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتستقبل سنويًّا أكثر من 60 ألف زائر تقريبًا، وتضم الإدارة معرضًا للمصاحف المخطوطة والمخطوطات الأصلية النادرة، والعديد من اللوحات المنوعة وغيرها من المقتنيات الأثرية.

آلية حفظ المخطوطات

وتتميز إدارة المخطوطات، بوجود قسم لصيانة وترميم المخطوطات مزودة بأحدث أجهزة التعقيم بغاز الأوزون والتنظيف الجاف ومختبر للمعالجة الكيميائية لجميع المخطوطات النادرة، كما يتم تعقيم جميع المخطوطات والكتب النادرة بصفة دورية؛ وفق جدول زمني معين، وقد تم ترميم ما يقارب ٩٠ من المخطوطات الاصلية والكتب النادرة.

وللحفاظ على التراث الإسلامي، وفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف خزائن ودواليب حديدية حديثة مخصصة لحفظ المخطوطات ومقاومة للحريق، وتتحمل درجات حرارة عالية، بالإضافة إلى توفير أحدث الأجهزة لامتصاص الرطوبة لتحمي الكتب القديمة والأثرية من أي عوامل تؤدي إلى تلفها.

600 مصحف مخطوط

وتضم إدارة المخطوطات، أكثر من ٦٠٠ مصحف مخطوط من أنفس وأندر المصاحف المخطوطة حول العالم، وهي بمثابة الكنز الذي يمتاز بإبداع الخطوط، وإتقان الرسوم والزخارف الإسلامية الملونة والمذهبة بأرقى ما تكون عليه الكتب الفاخرة، بالإضافة إلى أكثر من ٢٥٠ مصحفًا مطبوعًا من المصاحف النادرة والمطبوعة قديمًا.

كما تضم أكثر من ١٠٤٠ مجلدًا من المخطوطات الأصلية المفردة والمخطوطات النادرة والأثرية وعدد كبير من المخطوطات المميزة بزخارفها وإبداع ألوانها وتصميمها بشتى فنون المعرفة، بالإضافة إلى قرابة ٢٦٥ مجلدًا من المخطوطات الأصلية والمجاميع التي تحتوي على أكثر من ١٥٥٠ عنوانًا ورسالة متميزة، ويبلغ عدد المخطوطات المصورة والمفردة قرابة ٢٧٤٠ مجلدًا، ويبلغ عدد مخطوطات المجاميع المصورة المفردة ٤٤٣ تقريبًا تحتوي على ٢٦٢٩ عنوان ورسالة.المخطوطات التاريخية الإسلامية التراث الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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