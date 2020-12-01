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"الغذاء والدواء" و"مجلس الغرف" يوقعان مذكرة تفاهم في التغذية والصحة العامة

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"الغذاء والدواء" و"مجلس الغرف" يوقعان مذكرة تفاهم في التغذية والصحة العامة "الغذاء والدواء" و"مجلس الغرف" يوقعان مذكرة تفاهم في التغذية والصحة العامة
لاستثمار الإمكانات المشتركة وتبادل المعلومات والاستفادة المتبادلة من اللجان الخاصة

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف ، بهدف تفعيل وتعزيز دور اللجنة الوطنية للتغذية التابعة للهيئة.

ومثّل الهيئة في توقيع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الجضعي، فيما مثّل مجلس الغرف السعودية رئيس المجلس عجلان العجلان.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة إستراتيجية بين الطرفين لاستثمار الإمكانات المشتركة في مجال التغذية والصحة العامة، والاستشارة وتبادل المعلومات والاستفادة المتبادلة من اللجان الخاصة بمجلس الغرف السعودية والاستشارة العلمية المقدمة من اللجنة الوطنية للتغذية والعمل المشترك على الدعم والتطوير.

وتشمل المذكرة تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين والإسهام في نقل المعرفة الفنية والمهنية في مجالات التغذية والصحة من خلال الدورات والملتقيات التدريبية وورش العمل المتخصصة، إضافةً إلى التعاون في مجال البحوث والدراسات.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجال توافر الأدوية بالجهات الصحية الأهلية، وتقديم برامج توعوية وتوضيحية للتجار والصنّاع بأهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو التي يصدرون إليها، والتعاون المشترك بين الطرفين في وضع الإستراتيجية الوطنية التي تدعم تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للتغذية هي لجنة علمية استشارية تهدف إلى تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة العربية السعودية لبناء مجتمع صحي، وذلك بتقديم توصياتها وآرائها

العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة، وتم إنشاؤها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء بناءً على قرار مجلس الوزراء.الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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