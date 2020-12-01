اختتام بطولة المملكة للقوة لكمال الأجسام.. و"الرميان" يتوّج الفائزين

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نظمت في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض

توّج رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام والباور لفتنق، المهندس أسامة بن عثمان الرميان، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة المملكة للقوة لكمال الأجسام، التي نظمها اتحاد اللعبة في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض على مدى ثلاثة أيام.

وحقق اللاعب عدنان شراحيلي لقب بطل أبطال كمال الأجسام؛ فيما نال علي القحطاني لقب بطل أبطال الفيزيك

وجاءت النتائج في مختلف الفئات كالتالي:

فئة الفيزيك طول تحت ١٧٠ سم:

الأول: علي القحطاني

الثاني: رمزي الشهيب

الثالث: سلطان عبدالمنعم

الرابع: عبدالرحمن هاشم

الخامس: ناصر ناصر

السادس: عرفان حسين

وفي فئة الفيزيك طول تحت ١٧٣ سم:

الأول: ناهض العجيان

الثاني: عبدالقادر محمد

الثالث: صالح الصحبي

الرابع: عتيق الدوسري

الخامس: هادي محمود

السادس: مصطفى حمضه

وفي فئة الفيزيك طول تحت ١٧٨ سم:

الأول: زكريا الدقماق

الثاني: أسامة المجلي

الثالث: سليمان عمر

الرابع: عمر الصبهاني

الخامس: ثامر الخميس

السادس: عمار مددين

وفي فئة الفيزيك طول فوق ١٧٨ سم:

الأول: محمد العاثمي

الثاني: أحمد المالكي

الثالث: أحمد الطاسان

الرابع: يزيد طاوي

الخامس: محمد عثمان

السادس: مبارك مبخوت

وفي فئة المسكلر فيزيك:

الأول: سلطان الشهري

الثاني: عبدالعزيز مهندس

الثالث: جمال عسيري

الرابع: عبدالله الروشان

الخامس: وليد موسى

السادس: بندر بخيت

وفي وزن تحت ٧٠ كجم "كمال أجسام":

الأول: يوسف الدوسري

الثاني: شريما مارادان

الثالث: محمد آل درويش

الرابع: أحمد مهدي

الخامس: نايف النمشان

السادس: ماجد الوصابي

وفي وزن تحت ٨٠ كجم "كمال أجسام":

الأول: عبدالله آل سيف

الثاني: مجاهد الشريف

الثالث: أمجد الصادق

الرابع: علي محمد بن عيد

الخامس: محمد العوين

السادس: أحمد باخلعة

وفي وزن تحت ٩٠ كجم "كمال أجسام":

الأول: عدنان شراحيلي

الثاني: محمد عطا الله

الثالث: جاسم درويش

الرابع: نجم أبا زيد

الخامس: إبراهيم مطاعن

السادس: قصي آل رضوان

وفي وزن فوق ٩٠ كجم "كمال أجسام":

الأول: فهد هزازي

الثاني: تيسير آل خلفان

الثالث: أحمد جربي

الرابع: أحمد البهوتي

الخامس: سلطان ريدان

السادس: شعيب الرشيدالاتحاد السعودي لكمال الأجسام بطولة المملكة للقوة لكمال الأجسام