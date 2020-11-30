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بمشاركة 26 لاعبًا .. أخضر الناشئين يدشن معسكر الطائف

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بمشاركة 26 لاعبًا .. أخضر الناشئين يدشن معسكر الطائف بمشاركة 26 لاعبًا .. أخضر الناشئين يدشن معسكر الطائف
استعدادًا لكأس آسيا تحت 16..  بقيادة "الحربي"

بمشاركة 26 لاعبًا .. أخضر الناشئين يدشن معسكر الطائف

يدشّن السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء ، معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يمتد حتى العاشر من شهر ديسمبر، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020.

واستدعى المدير الفني للأخضر عبد الوهاب الحربي (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف شيعان، ومهند اليحيى، وبلال الدواء، وحامد يوسف، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وعبد المجيد العنزي، وسعود التمبكتي، وحسن سفياني، وعباس الحسن، وصهيب الزيد، وفواز المطيري، وعبد العزيز العليوة، وخالد مجرشي، وفيصل العبد الواحد، ومهند برناوي، وعبدالله الزيد، وبراء صفطة، ومروان الصحفي، وعمار جمعة، ومهند براح، وعلي عبد الرؤوف، وعبد العزيز العثمان، وماجد الخليفة، وعمار الخيبري.

ويفتتح المنتخب السعودي مساء يوم غدٍ الثلاثاء تدريباته بحصة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.

بمشاركة 26 لاعبًا .. أخضر الناشئين يدشن معسكر الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية