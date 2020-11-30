"فهد بن جلوي" يشارك في الاجتماع الثاني والثلاثين لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية
عُقد، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني والثلاثين لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي "عن بعد"، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نيابةً عن الرئيس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
واعتمد الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة الأمير فهد بن جلوي؛ لبحث أوجه التعاون الدولي المشترك بين دول المجلس والدول المتقدمة رياضياً والمنظمات الإقليمية والدولية.
كما أقر المجتمعون إنشاء هيئة فض المنازعات الخليجية بمملكة البحرين وتعيين الدكتور عبدالرحمن الخشرم مديراً تنفيذياً لها على أن يتم تشكيل مجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة، وقيام اللجان الأولمبية الخليجية بإرسال قائمة مرشحيها للمجلس، والرفع بذلك في الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي بدول المجلس المقرر عقده على هامش دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام بالكويت مارس المقبل.
ووافق الاجتماع على الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل المشترك في المجال الرياضي، والرفع بذلك لمقام المجلس الأعلى للاعتماد، على أن يكون إطلاقها عام 2021 ولمدة خمس سنوات، مع تشكيل فريق عمل برئاسة الأستاذ طه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة الأولمبية العمانية لمتابعة تنفيذ الخطة.
وأدرج الاجتماع رياضتي الفروسية (مسابقة القفز الحر) والألعاب الشتوية (الهوكي) ضمن الألعاب الاختيارية بدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، ودمجها مع دورة الألعاب الرياضية الشاطئية الخليجية الثالثة لتكون دورة ألعاب واحدة وبشكل استثنائي، مع إضافة ألعاب: كرة القدم الشاطئية، كرة اليد الشاطئية، كرة السلة 3×3 الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، الدراجات المائية (الجت سكي).
واطلع الاجتماع على مذكرة الأمانة العامة بشأن اعتماد حصة دراسية رياضية يومية ملزمة لجميع المراحل التعليمية، مقدمين الشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس للموافقة على زيادة الأنشطة الرياضية بجميع المدارس الحكومية الخليجية؛ على أن يتم توصية الاتحادات الرياضية الوطنية لدعم ورعاية المسابقات الرياضية المدرسية.
حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي، ومدير العلاقات الدولية المكلف باللجنة الأولمبية عبدالعزيز البقوص.