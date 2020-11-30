شاهد برودة الأجواء وغزارة الأمطار يرافقها حضور لمرور الباحة

★ ★ ★ ★ ★

يوجدون يوميًا لتنظيم وتسهيل حركة السير أثناء التقلبات الجوية

تشهد منطقة الباحة هذه الأيام وتحديدًا ليلة البارحة وأمس أمطارًا غزيرة وانخفاضًا في درجات الحرارة تسبب في برودة الأجواء والتي بدورها لم تمنع رجال المرور بمنطقة الباحة من وجودهم اليومي أثناء التقلبات الجوية التي تشهدها أجواء المملكة نتيجة موجة أمطار سقيا.

وبث الحساب الرسمي للمرور بالمملكة صورًا لرجال مرور الباحة أثناء قيامهم بتنظيم حركة السير والتمركز في المناطق التي تشهد غزارة أمطار وشبه انعدام في الرؤية بسبب كثافة الضباب.