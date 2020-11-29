أخبار عاجلة

كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
خطيب الحرم المكي: الفساد المالي والإداري يُعَدان سوء استعمال للنفوذ العام -
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم -
"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا لإطلاق الملتقى الثاني لأسر ذوي الإعاقة -
إمام المسجد النبوي: منهج الإسلام يقوم على الارتقاء بسلوك المذنبين -
"مكاني بينكم".. احتفال لمراكز التأهيل بالرياض بيوم ذوي الإعاقة العالمي -
غدًا.. "تنمية النظيم والجنادرية" تنظم ندوة "تجارب ريادية في التطوع" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" يتراجع في إيطاليا لكن عدد الإصابات لا يزال مرتفعاً

Print
"كورونا" يتراجع في إيطاليا لكن عدد الإصابات لا يزال مرتفعاً "كورونا" يتراجع في إيطاليا لكن عدد الإصابات لا يزال مرتفعاً
تسجيل 541 حالة وفاة في يوم

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أن إيطاليا سجلت 541 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، مقابل 686 في أمس، و 20648 إصابة جديدة، انخفاضاً من 26323 حالة في اليوم السابق.

وأظهرت الأرقام اليوم انخفاضاً في عدد الإصابات، مقارنة بالأيام الأخيرة في عدد الحالات الجديدة، وفقاً لـ "رويترز".

وفي حين أن عدد الوفيات اليومية في إيطاليا كان من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، فإن ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات وإشغال العناية المركزة يتباطأ، مما يشير إلى تراجع الموجة الأخيرة من الإصابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها

جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها

كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744

كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب

شبكة عيون الإخبارية