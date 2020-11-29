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أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى

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في مقدمتهم الزياني والدوسري

أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى

التقى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى عبد العزيز الدوسري، يرافقه المدرب الوطني خليل الزياني، وأعضاء اللجنة.
وأكد أمير المنطقة الشرقية ضرورة الاهتمام باللاعبين القدامى ورعايتهم، وتقديم البرامج الملائمة لهم، والحرص على تنمية قدراتهم، والاستفادة من خبراتهم، واستثمارها في تطوير الرياضات المختلفة، لأن الطاقات الوطنية في كل المجالات، ثروة لابد من الاستفادة منها، مبيناً أهمية الربط بين اللاعبين القدامى والأندية الرياضية، وتهيئة برامج مشتركة مع اللاعبين الناشئين.
من جهته، قدم المدرب خليل الزياني الشكر لأمير المنطقة الشرقية على دعمه للجنة وحرصه الدائم على الالتقاء باللاعبين القدامى، وتشجيع المجتمع الرياضي للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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