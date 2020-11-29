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وفاة رائد صناعة الحديد في الأردن

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وفاة رائد صناعة الحديد في الأردن وفاة رائد صناعة الحديد في الأردن

 جى بي سي نيوز :- توفي اليوم السبت، رائد صناعة الحديد في الأردن، ومؤسس العديد من المصانع والشركات والاستثمارات الأردنية، الاقتصادي محمد يوسف الطاهر عن عمر يناهز (90) عاماً.
والفقيد يرأس العديد من مجالس إدارات الشركات والجمعيات، وله إسهامات واضحة في صناعة الحديد والصلب والمواد الكيماوية والمنظفات واستثمارات في مجال التعليم والاستشفاء والخدمات والتجارة.
وأنشأ القطاع الخاص في الأردن، أول مصنع للحديد في مدينة الزرقاء عام 1965، فيما يوجد في المملكة حالياً 8 مصانع للحديد والصلب.

جي بي سي نيوز

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