كندا تحظر تصدير الأدوية للأسواق الأمريكية

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لمواجهة خطة " ترامب " لخفض أسعارها

أعلنت كندا حظر تصدير بعض الأدوية؛ من أجل منع نقصها في البلاد.

القرار يستهدف تفادي آثار خطة أمريكية تسمح باستيراد الأدوية من كندا لجعلها أرخص بالنسبة للأمريكيين.

وحذر عدد من موردي الأدوية في كندا من أن الخطة التي نفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستؤدي إلى نقص الأدوية في السوق الكندية.

وعلى الرغم من أن أسعار الأدوية، التي تُصرف بوصفات طبية، في كندا أعلى من مثيلاتها في بعض الدول، إلا أنها أرخص من أسعارها في الولايات المتحدة.

وطبقاً لوكالة "فرانس برس" أن وباء كورونا أدى بالفعل إلى زيادة الطلب على بعض الأدوية.

وقالت وزارة الصحة الكندية في بيان لها: إن البلاد توفر 68% من أدويتها عبر الاستيراد من الخارج، وبالتالي فمن المهم تجنب أي انقطاع في الإمدادات.

وقال البيان: "سيُطلب من الشركات الآن أيضاً تقديم معلومات لتقييم النقص الحالي أو المحتمل عند الطلب، في غضون 24 ساعة، لمعرفة إذا ما كان هناك خطر صحي حالي أو وشيك".