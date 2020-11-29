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شاهد.. نحّالة سعودية تنتج أكثر من 10 أطنان من عسل السدر سنوياً

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في وقت يطمحون فيه للتوسع أكثر مع التشجيع الحكومي على الإنتاج المحلي

شاهد.. نحّالة سعودية تنتج أكثر من 10 أطنان من عسل السدر سنوياً

تُعدّ هناء الألمعي من الفتيات السعوديات القلائل اللاتي أظهرن اهتمامهن بتربية النحل وإنتاج العسل الطبيعي، حيث دخلت مجال إنتاج وبيع العسل منذ أن كان عمرها 18 عاماً، وأصبحت اليوم تنتج أكثر من 10 أطنان من عسل السدر سنوياً، وتطمح للتوسع أكثر في ظل التشجيع الحكومي على الإنتاج المحلي.

وفي هذا السياق، قالت الألمعي لبرنامج "صباح العربية"‬: بدأت الدخول إلى هذا المجال كهواية وتجربة، وذلك من خلال ببيع بضعة كيلوجرامات من العسل من مناحل منطقتي في رجال ألمع المشهورة بإنتاجه، وذلك في المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعد مرور سنوات وجدت الإقبال الكبير، وحظيت بدعم كفتاة منتجة، ففكرت بتوسعة المشروع وبفتح المناحل.

وأضافت: أحرزت في هذا الصدد خطوات متقدمة في مجال إنتاج العسل، وطورت من أدواتي في هذه المهنة، خصوصاً بعد الإقبال وتشجيع المجتمع لي.

ولفتت الألمعي إلى أنها تشعر بروح المسؤولية الوطنية، وتهدف إلى إخراج وتصدير ثروات المحافظة من إنتاج العسل إلى جميع مناطق المملكة بجودة عالية وطبيعية، مشيرة إلى أنها تتلقى طلبات مناطق الشرقية والرياض وجدة.

شاهد.. نحّالة سعودية تنتج أكثر من 10 أطنان من عسل السدر سنوياً

شاهد.. نحّالة سعودية تنتج أكثر من 10 أطنان من عسل السدر سنوياً

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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