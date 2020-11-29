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"شؤون الحرمين" تكثف عمليات تطهير وتعقيم المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام

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"شؤون الحرمين" تكثف عمليات تطهير وتعقيم المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام "شؤون الحرمين" تكثف عمليات تطهير وتعقيم المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام
لضمان سلامتها وخلوّها من أي فيروسات وذلك ضمن مبادرة "معاً محترزون"

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في وكالة الشؤون الفنية والخدمية أعمال الإجراءات الصحية الاحترازية على المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام؛ لضمان سلامتها ونظافتها، وخلوها من أي فيروسات، وذلك ضمن مبادرة "معاً محترزون"، التي دشنها معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين بمشاركة الجهات الحكومية المشاركة بالمسجد الحرام، وتهدف إلى رفع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس “كورونا” المستجد إلى المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام بالرئاسة جابر ودعاني، أن المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام، تساعد زوار وقاصدي المسجد الحرام على المشي، خاصة فئة كبار السن ومن يعانون من المشي، وتحافظ على باطن القدم، وتساهم في عمليات منع الانزلاق، وتغطية المناهل لمنع انبعاث الروائح وعزلها.

وذكر أن المشايات موزعة على جميع الممرات، ومن بينها، توسعة الملك فهد، ومشاية إسماعيل، إضافة إلى صحن المطاف وكافة ساحات المسجد الحرام المخصصة للمشي، ويصل طول كل مشاية (12م)، وعرضها (50-100 سم).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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