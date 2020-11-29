جلوي بن عبدالعزيز يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي نجران

★ ★ ★ ★ ★

طالب ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بألعاب النادي

التقى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي نجران صالح بن سالم آل حيدر وأعضاء مجلس الإدارة.

ونوه أمير نجران باعتماد مجلس إدارة النادي من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لمدة أربع سنوات، مشيداً بما تبذله القيادة الرشيدة لخدمة شباب الوطن والعمل على رفع اسم المملكة في المحافل الرياضية الدولية.

كما نوه بدور الإدارة في تسجيل واعتماد اثنتي عشرة لعبة جديدة في الألعاب المختلفة وهو ما سيكون إضافة لخدمة شباب المنطقة.

من جهته نوه رئيس مجلس إدارة نادي نجران عن شكره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه برياضة المنطقة، مؤكداً بذل المزيد من الجهود للارتقاء بألعاب النادي كافة.