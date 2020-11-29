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الأفلاج.. القبض على مطلق النار في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية

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الأفلاج.. القبض على مطلق النار في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية الأفلاج.. القبض على مطلق النار في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية
شرطة الرياض: ظهر في وهو يتباهى بسلاح ناري أثناء تجوله بمركبته

الأفلاج.. القبض على مطلق النار في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول الذي يظهر فيه شخص يتباهى بسلاح ناري أثناء تجوله بمركبته في طريق عام بمحافظة الأفلاج، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية، معرّضًا حياة الآخرين للخطر ودون مسؤولية منه بعواقب الأمور، وتوثيقه لتلك الجريمة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه؛ وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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