اكتشاف جديد إليك تفاصيله.. حُقَن طبية تُنهي معاناة مرضى "الربو الحاد"

★ ★ ★ ★ ★

يقلل نسبة حالاته الحرجة بالمستشفيات ٩٣٪ ونوبات الربو السنوية بـ٧٠٪

كشفت الجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر، عن علاج جديد للربو الحاد عن طريق الحقن، في اكتشاف جديد، كدواء فعال يمكّن المصابين بالربو من القيام بأنشطتهم اليومية، وتجديد المقاومة تجاه المرض؛ وهو ما يمثل نقلة نوعية مهمة للمصابين بهذا النوع من الربو الذي يمثل نحو 5- 10% من جميع حالات الربو في العالم، وبعد أن كان علاجهم محصورًا على البخاخات والكورتيزون.

وفي التفاصيل، قال استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور محمد زيتوني: إن الخيارات العلاجية للربو لم تشهد أي تطورات تُذكر لسنوات طويلة؛ حيث كانت محصورة في معظمها باستخدام البخاخات والكورتيزون، الذي يعتبر بداية طريق العلاج، والذي قد تتبعه علاجات أخرى مثل العلاج البيولوجي؛ مما وضع المصابين بالربو الحاد أمام خيارات صعبة.

وأضاف، في حديث خلال المؤتمر الافتراضي السابع عشر للجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر المنعقد أمس: إن تلك الخيارات البيولوجية بما فيها اكتشاف أسترازينيكا العلاج الجديد في فئة Anti- IL5Rα؛ أثبتت تطورًا ملحوظًا؛ مبينًا أن هذا الدواء يتميز بأنه يُحقن للمريض كل أربعة أسابيع لمدة ثلاث حقن متبوعة بحقنة كل ثمانية أسابيع؛ مما يساعد المصابين على القيام بأنشطتهم اليومية والتحكم في المرض بشكل أفضل.

وبيّن "زيتوني"، أن العلاج يُستخدم للبالغين الذين لديهم ربو يوزيني حاد مع العلاجات الأخرى للربو؛ حيث يعمل مع الجسم لاستهداف وإزالة اليوزينيات.

من جهته، أكد فهد العتيبي مدير عام استرازينيكا في السعودية، حرصهم على دعم تلك الجهود التوعوية، من خلال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات للالتقاء بالأطباء والأوساط الأكاديمية الطبية السعودية، وإطلاعهم على آخر المستجدات في البحوث الطبية والعقاقير العلاجية الحديثة، والتي تسهم في مساعدة الحالات المرضية وتُعينهم على الوصول إلى مرحلة الشفاء، بإذن الله.

وقال استشاري أمراض الصدر في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور رياض اللهيبي: إن الأمور أخذت تتغير إلى الأفضل؛ وذلك بفضل تطور الأبحاث العلمية في السنوات الأخيرة لا سيما في الخمس سنوات الماضية؛ مما أدى إلى قفزات هائلة ومهمة تبشر بالمزيد من الحلول الواعدة لهذا المرض، والذي يودي بحياة نحو 10 ملايين شخص في العالم سنويًّا، ومع ظهور هذه المجموعة الجديدة Anti- IL5 وخصوصًا فئة Anti- IL5Rα أصبح متاحًا الآن علاج موجّه يعمل مع الجسم لاستهداف الخلايا المناعية (اليوزينيات) التي هي سبب رئيسي من مسببات الربو الحاد؛ مما يساعد في منع نوبات الربو الحادة والمضاعفات، وأيضًا يقلل من معدل الذهاب إلى طوارئ المستشفيات في الحالات الحرجة بنسبة ٩٣٪؛ مما يقلل من معدل نوبات الربو السنوية بنسبة ٧٠٪.

الربو الربو الحاد