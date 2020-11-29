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"مدني الباحة" تحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية

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"مدني الباحة" تحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية "مدني الباحة" تحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية
دعت إلى الاتصال على 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات من الأمطار الرعدية التي تتعرّض لها المنطقة، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أيّ حالات طارئة -لا سمح الله-.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، والسيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها.مديرية الدفاع المدني الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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