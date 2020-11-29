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د علي جمعة لـ#من مصر: الرجل الذي يغير موبايله وسيارته كل عام دون مراعاة الاحتياطات سبب في نزع البركة

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