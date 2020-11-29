د. علي جمعة يوضح لـ#من مصر : يجب على الإنسان السعي وأن يحمد الله على ما وصل إليه

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البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
"سما" تضيء منزل "الغمري"
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
بالتفاصيل.. "الشورى" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
"الصحة": تسجيل 263 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 374 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
منظمة تتوقع موعد تعافي اقتصاد العالم إلى مرحلة ما قبل "كورونا"
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
"الشباب" يستضيف "الاتحاد".. في ذهاب نصف نهائي "كأس محمد السادس"
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
تتحرك بسرعة.. "فايزر" تتقدم لترخيص لقاحها في أوروبا
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
"الصحي السعودي" ينظم "الملتقى الافتراضي للسكري".. الجمعة
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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مصر
CBC Egypt
د. علي جمعة يوضح لـ#من مصر : يجب على الإنسان السعي وأن يحمد الله على ما وصل إليه
مصر
CBC Egypt
الأحد 29 نوفمبر 2020 10:02 صباحاً
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