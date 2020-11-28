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رغم التعادل مع برايتون .. ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي

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رغم التعادل مع برايتون .. ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رغم التعادل مع برايتون .. ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي

رغم التعادل مع برايتون .. ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي

تصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تعادل مع مضيفه برايتون 1-1، السبت في الجولة العاشرة من المسابقة.
ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام، انتظارًا لنتيجة مباراة توتنهام أمام مضيفه تشيلسي في المرحلة نفسها، الأحد، كما رفع برايتون رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر.

وتقدم ليفربول بهدف سجله دييجو جوتا في الدقيقة 60 ، لكن برايتون خطف هدف التعادل في الوقت القاتل حيث سجله باسكال جروز من ضربة جزاء احتسبت في الدقيقة 90.الدوري الإنجليزي ليفربول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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