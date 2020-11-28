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مستشفى السحن بالطائف ينال اعتماد سباهي

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مستشفى السحن بالطائف ينال اعتماد سباهي مستشفى السحن بالطائف ينال اعتماد سباهي
بعد إجراء تقييم تضمّن مسحاً شاملاً ومتكاملاً

مستشفى السحن بالطائف ينال اعتماد سباهي

حصل مستشفى السحن التابع لصحة الطائف، على شهادة الاعتماد المشروط للمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية بالمملكة "سباهي"، كأول مستشفى من فئة "٥٠ سريراً" يحصل على هذا الاعتماد بمحافظة الطائف.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان: حصول المستشفى على شهادة الاعتماد، جاء بعد عملية تقييم مجموعة من المقيمين قاموا بمسح شامل ومتكامل لتحديد مدى التزام المستشفى بمعايير الجودة والسلامة، التي وضعتها جهة الاعتماد.

وأضاف: تَحَقّق ذلك بفضل من الله، ثم بجهود جميع العاملين بالمستشفى، وكذلك تضافر جهود كل العاملين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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