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القضاء الأرجنتيني يفتح تحقيقاً حول ملابسات وفاة "مارادونا"

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القضاء الأرجنتيني يفتح تحقيقاً حول ملابسات وفاة "مارادونا" القضاء الأرجنتيني يفتح تحقيقاً حول ملابسات وفاة "مارادونا"
الإهمال في تقديم الرعاية الطبية اللازمة.. داخل قفص الاتهام

القضاء الأرجنتيني يفتح تحقيقاً حول ملابسات وفاة

فتح القضاء الأرجنتيني، أمس الجمعة، تحقيقاً حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة أدى إلى وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، يوم الأربعاء الماضي.

وقال أحد أفراد عائلة "مارادونا" وفق وكالة "فرانس برس": حدثت بعض المخالفات.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: فُتح التحقيق؛ لأن شخصاً توفي في منزله، ولم يوقّع أحد على شهادة وفاته. هذا يعني حدوث مخالفات.

وبعد ساعات من وفاة بطل العالم 1986 عن 60 عاماً، أعلن محامي وصديق "مارادونا"، ماتياس مورلا، الخميس، أن "سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل مارادونا"، محذراً من أنه سيذهب في اتهامه هذا "حتى النهاية".

ولكن لم يتقدم هو أو أحد من أفراد عائلة "مارادونا"، بأي شكوى رسمية حتى الآن، بحسب ما أعلن مصدر قضائي لـ"فرانس برس".

وتوفي نجم نابولي الإيطالي ومنتخب الأرجنتين في نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، توفي في منزله في بلدة تيغري التي تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينس آيرس؛ بسبب "وذمة رئوية حادة ثانوية، وتفاقم قصور مزمن في القلب" بحسب تشريح أولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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