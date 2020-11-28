أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

بطل العالم في الكاراتيه يتحول لبائع كشري.. حكاية السيد عواد

Print
مواضيع متعلقة
حارس الأهلى يتصدى للكرة وهو سايب إيديه ومغمض عينيه

حارس الأهلى يتصدى للكرة وهو سايب إيديه ومغمض عينيه

قبل وفاته.. عبد الغفور البرعي الحقيقي يكشف سر حكايته وعلاقته بنور الشريف

قبل وفاته.. عبد الغفور البرعي الحقيقي يكشف سر حكايته وعلاقته بنور الشريف

محمد فضل يكشف ما حدث مع كهربا ويؤكد اعتذرلي وهو أخويا الصغير

محمد فضل يكشف ما حدث مع كهربا ويؤكد اعتذرلي وهو أخويا الصغير

مهندس الظلام.. حمادة "الكفيف" يتحول لأسطورة تصليح الكمبيوتر والموبايل

مهندس الظلام.. حمادة "الكفيف" يتحول لأسطورة تصليح الكمبيوتر والموبايل

شبكة عيون الإخبارية