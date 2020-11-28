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المدينة نيوز - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الجمعة، عند 70ر36 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 20ر35 دينار لجهة البيع.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 20ر44 و 60ر32 دينار على التوالي.

وبين في تصريح لوكالة الانباء الاردنية، (بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 263 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 298 دينارا.

واشار علان الى أن سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية بلغ حتى ظهر اليوم الجمعة عند 1810 دولارات للاونصة. الواحدة، مبينا ان هذا السعر هو الأقل للذهب منذ ثلاثة أشهر ماضية.