بروتوكول طبي صارم.. للفريق المتوج بكأس الملك

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في لقاء الهلال والنصر المنتظر

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بروتوكولًا صارمًا فيما يتعلق بالتتويج في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ضمن المقصورة الرئيسية.

فقد لجأ اتحاد كرة القدم، إلى وضع البروتوكول؛ تماشيًا مع توجيهات الجهات المعنية في ظل الظروف الراهنة التي فرضها انتشار فيروس كورونا، والذي جاء وفقًا للتعليمات الصادرة عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

حيث سيقتصر التتويج على صعود قائد الفريق ومدرب الفريق ورئيس النادي للمنصة الرئيسية، مع الالتزام بلبس الكمامة وتعقيم اليدين قبل صعودهم.

يشار إلى أن المباراة النهائية، ستقام مساء غد السبت بين الهلال والنصر، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.