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"سبق" تقرأ تاريخ بطولة كأس الملك.. الأهلي يتصدر والتعاون آخر المتوجين

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"سبق" تقرأ تاريخ بطولة كأس الملك.. الأهلي يتصدر والتعاون آخر المتوجين "سبق" تقرأ تاريخ بطولة كأس الملك.. الأهلي يتصدر والتعاون آخر المتوجين
قبل النهائي الكبير بين النصر والهلال

تتجه أنظار عشاق الكرة ، صوب ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، السبت المقبل، حيث سيكون الجميع على موعد مع ديربي مثير ومرتقب يجمع الغريمين التقليديين الهلال والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (2019-2020).

"سبق" تقلب أوراق أغلى البطولات السعودية.

تاريخ البطولة

انطلقت بطولة كأس الملك عام 1957 واستمرت إلى عام 1990 ثم توقفت بسبب تغيير اسم الدوري الممتاز إلى دوري كأس خادم الحرمين الشريفين (الملك) لأندية الدرجة الممتازة وعادت للظهور مجدداً موسم 2008 وجاءت عودة البطولة بسبب عودة الدوري لمسماه السابق "الدوري الممتاز".

نظام البطولة

شهدت أغلى كأس في قارة آسيا من حيث قيمة المكافأة المادية للفريق الذي يحصل على اللقب تغيراً في نظامها أكثر من مرة فقد اعتمدت على نظام الدوري (جمع النقاط) منذ انطلاقها وحتى عام 1974، بعدها لعبت بنظام الكؤوس (خروج المغلوب) من عام1976وحتى عام 1990 بعدها توقفت البطولة بسبب تغيير اسم الدوري إلى دوري كأس خادم الحرمين الشريفين.

في عام 2007 تقرر استحداث مسابقة جديدة في منافسات كرة القدم تسمى كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال بنظامها الحديث (الحالي) والبداية كانت عام 2008 واستمرت حتى 2013.

بحسب نظام البطولة الجديد البداية ستكون من دور ربع النهائي بحيث تلعب كل مرحلة مباراتين (ذهاب–إياب) يشارك فيها 8 فرق هم بطل كأس ولي العهد، بطل كأس الأمير فيصل بن فهد، الفرق الست الأولى في ترتيب الدوري السعودي.

وفي 18 سبتمبر 2013 صدر قرار بتعديل مسمى مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال لتصبح كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك تعديل نظام المسابقة بحيث تشمل 153 نادي يمثلون جميع أندية السعودية، ويتم لعب الأدوار النهائية من دور الـ32 بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة ماعدا دور نصف النهائي الذي يقام من مباراتين ذهاباً وإياباً، وفي 8 فبراير 2015 أصبحت مرحلة دور نصف النهائي تلعب من مباراة واحدة تؤهل للمباراة النهائية.

الأندية المتوجة

ثمانية أندية كان لها شرف التتويج بلقب البطولة في نسخها الـ44 السابقة يأتي الأهلي في صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجاً برصيد 13 لقب، يليه الاتحاد بـ9 ألقاب، ثم الهلال بـ8 ألقاب، يأتي بعد ذلك النصر بـ6 ألقاب، فيما توج الشباب بلقب البطولة في 3 مناسبات، ويملك الاتفاق والوحدة في رصيدهما لقبان لكل منهما، أما التعاون في رصيده لقب وحيد توج به العام الفائت.

ملاعب احتضنت النهائي

ستة ملاعب تناوبت على استضافة أعرق وأمجد البطولات في المملكة العربية السعودية منذ بدايتها عام 1957، كانت حصة الأسد منها لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، الذي استضاف الحدث الأهم في الكرة السعودية في 17 مناسبة، يليه ملعب الصائغ بالرياض 8 مرات، ثم ملعب الملك فهد الدولي بالرياض الذي احتضن المباراة النهائية للبطولة في 6 مناسبات، ومباراة السبت القادم ستكون السابعة في تاريخه، بينما استضاف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة ) المباراة الختامية لكأس الملك 5 مرات، في حين أقيم نهائي المسابقة 4 مرات في كل من ملعبي الأمير عبدالله الفيصل بجدة والصبان بجدة أيضاً.كأس خادم الحرمين الشريفين الهلال النصر كأس الملك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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