الطائف .. الأمانة ترصد مخالفات وعدم تقيد بالتدابير الوقائية في أنشطة تجارية بالشفا والهدا

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من خلال جولات رقابية ميدانية وجرى تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفين

نفذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلديتي الشفا والهدا الفرعيتين" جولات رقابية ميدانية على كل الأنشطة التجارية، حيث تابعت بلدية الشفا تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى، وضبطَ مراقبوها تجاوزات للاشتراطات الصحية.

أما بلدية الهدا الفرعية فضبطت هي الأخرى من خلال جولة مراقبيها على الأنشطة التجارية مخالفات للاشتراطات البلدية، وتدني بمستوى النظافة، وعدم التقيد بالتدابير الوقائية في "أنشطة تجارية ومطاعم"، بنطاق الفرع، وجرى بموجب ذلك تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفين.