أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الطائف .. الأمانة ترصد مخالفات وعدم تقيد بالتدابير الوقائية في أنشطة تجارية بالشفا والهدا

Print
من خلال جولات رقابية ميدانية وجرى تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفين

الطائف .. الأمانة ترصد مخالفات وعدم تقيد بالتدابير الوقائية في أنشطة تجارية بالشفا والهدا

نفذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلديتي الشفا والهدا الفرعيتين" جولات رقابية ميدانية على كل الأنشطة التجارية، حيث تابعت بلدية الشفا تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى، وضبطَ مراقبوها تجاوزات للاشتراطات الصحية.

أما بلدية الهدا الفرعية فضبطت هي الأخرى من خلال جولة مراقبيها على الأنشطة التجارية مخالفات للاشتراطات البلدية، وتدني بمستوى النظافة، وعدم التقيد بالتدابير الوقائية في "أنشطة تجارية ومطاعم"، بنطاق الفرع، وجرى بموجب ذلك تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفين.

الطائف .. الأمانة ترصد مخالفات وعدم تقيد بالتدابير الوقائية في أنشطة تجارية بالشفا والهدا

الطائف .. الأمانة ترصد مخالفات وعدم تقيد بالتدابير الوقائية في أنشطة تجارية بالشفا والهدا

أمانة الطائف الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية