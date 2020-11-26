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الرامي "المطيري" يُتوج ببطولة المملكة لرماية الأطباق

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الرامي "المطيري" يُتوج ببطولة المملكة لرماية الأطباق الرامي "المطيري" يُتوج ببطولة المملكة لرماية الأطباق
لفئة الممتاز في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض

الرامي

حقق الرامي سعيد المطيري بطولة المملكة لرماية الأطباق (سكيت) التي اختتمت اليوم لفئة الممتاز في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض.


ونال المطيري المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة، وحصل الرامي حاتم الشمري على المركز الثاني والميدالية الفضية، ونال الرامي محمد الخمشي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتوج الفائزين مديرُ معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العقيد إبراهيم اللميلم، والمدير التنفيذي للاتحاد أحمد الشهراني، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد محمد العسيري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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