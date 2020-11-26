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مستشفى صامطة يطلق مبادرة "ساعة آمنة" لتوعية الكادر التمريضي

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وسط التزام كامل بالإجراءات الوقائية من كورونا

مستشفى صامطة يطلق مبادرة

أطلق مستشفى صامطة العام مبادرة "ساعة آمنة"، وسط التزام كامل بالإجراءات الوقائية من المستجد.

جاء ذلك بحضور مدير المستشفى أخصائي يحيى أزيبي، ومدير إدارة الخدمات التمريضية بالمستشفى أخصائي عبد العزيز مجرشي.

وتتضمن المبادرة برامج تثقيفية وتوعوية للكادر التمريضي، وزيارة المرضى المنومين وتقديم الهدايا لهم، وتكريم المتميزين من أقسام التمريض بالمستشفى.

وأوضح "أزيبي" أن المبادر تهدف إلى تحقيق التواصل الإيجابي والفعال بين الكوادر التمريضية والمرضى، وضمان سلامتهم أثناء إقامتهم في الأجنحة الطبية، والحد من سقوطهم، وإصابتهم بقرحة الفراش، وزيادة رضاهم، والعمل على رفع مستوى جودة الرعاية الصحية، ودعم حقوقهم، وتعزيز المبادرة بالقيام بالمهام التمريضية بدلًا من انتظار طلبها، والتلبية المستمرة لاحتياجاتهم.

وأكد "مجرشي" أن المبادرة تستهدف الكوادر التمريضية بجميع أقسام المستشفى للتعريف بأهميتها وتطبيقها.

مستشفى صامطة يطلق مبادرة

مستشفى صامطة يطلق مبادرة

مستشفى صامطة يطلق مبادرة

مستشفى صامطة يطلق مبادرة

مستشفى صامطة يطلق مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية