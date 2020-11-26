أخبار عاجلة

"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
"هدف": "تمهير" يحفز أداء منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية -
هذه الأطعمة الـ 7 تحافظ على سلامة الكبد.. احرص على تناولها -
صور توثّق أمطار العاصمة.. سماء الرياض ملبدة بالغيوم والحالة مستمرة لنهاية الأسبوع -
مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ويتجولون في أرجائه -
الشرقية.. الأمر بالمعروف تنفذ لقاء علميًّا حول طرق "تعزيز الأمن الفكري" -
الدفاع الروسية تظهر اختبارات قدرات قتالية لمدرعات "ترميناتور" الحديثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة (التطرف العنيف وتحديات التنمية في غرب أفريقيا)

Print
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة (التطرف العنيف وتحديات التنمية في غرب أفريقيا) التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة (التطرف العنيف وتحديات التنمية في غرب أفريقيا)
أدارها مدير الإدارة الفكرية بمركز التحالف "منصور القرني"

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة (التطرف العنيف وتحديات التنمية في غرب أفريقيا)

أقام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، الندوة الشهرية الحادية عشرة بعنوان (التطرف العنيف وتحديات التنمية في غرب أفريقيا).

وشارك في الندوة الدكتور مصطفى عبدالله ـ باحث في مركز كوفي عنان الدولي للتدريب في حفظ للسلام، غانا، وأدارها مدير الإدارة الفكرية بمركز التحالف الدكتور منصور بن سعيد القرني، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وتناول الدكتور مصطفى عبد الله أبعاد التنمية المحلية ودورها في تعزيز السلم الاجتماعي في غرب أفريقيا، كما تطرق إلى التنمية والتطرف العنيف بين المخاطر والتحديات المستقبلية التي تواجهها.

مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية"

"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية"

في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف

في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

"هدف": "تمهير" يحفز أداء منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية

"هدف": "تمهير" يحفز أداء منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية

شبكة عيون الإخبارية