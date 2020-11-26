3170 إصابة بكورونا بين الكوادر الصحية منذ بدء الجائحة في الاردن

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جى بي سي نيوز :- أعلن نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد الربابعة تسجيل 3170 إصابة بين الكوادر الصحية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، منهم 1310 من قطاع التمريض بنسبة 42.2%.

ونوه الربابعة بتسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الممرضين، والتي سجلت صباح الأحد الماضي لأربعيني من كوادر قسم الحروق، في مستشفى البشير بالعاصمة عمان، ولا يعاني من أية أمراض مزمنة ، وفقما نقلت هلا اخبار .

وأشار : إلى عدم وجود أي ممرض على أجهزة التنفس الاصطناعي أو في أقسام العناية الحثيثة حتى السادسة من مساء الأربعاء، لافتا إلىى أن حالات الإصابة بين الممرضين توزعت بين المتوسطة والخفيفة ومعظمها في العزل المنزلي.

وأكد الربابعة أن الكوادر الصحية باتت تعبة جديدة لطول فترة تعاملها في وباء كورونا وقلة الإجازات الممنوحة لهم، في ظل قلة أعداد الكوادر الصحية خلال الفترة الماضية.

وتابع "مع التعيينات الأخيرة ننتظر الإفراج عن بعض الإجازات لهم ليأخذوا قسطا من الراحة وتغيير بروتوكول العمل مع المصابين من ناحية تنظيم أوقات الدوام بحيث يستطيع الكادر الصحي العمل بكامل قوته".

وأوضح الربابعة استمرار النقابة في تدريب الكوادر الصحية، مشيرا إلى تدريب الخريجين الجدد أسبوعيا ليكونوا رديفا لزملاءهم من العاملين.

ونوه بضعف عملية التدريب في القطاعين العام والخاص مطالبا إياهم الاستمرار في عملية تدريب الكوادر على التعامل مع كورونا.