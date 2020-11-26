رئيس "إعلاميون": نفخر بقيادة ملهمة للعالم.. وشعب عاشق للتحدي

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"الغربي" يسلّط الضوء على نجاح القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، سعود بن فالح الغربي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير الدفاع، بنجاح اجتماع قمة مجموعة العشرين، ونجاح المملكة في قيادتها وتنظيمها في هذا الظروف الاستثنائية وتفشي جائحة كورونا.

وقال "الغربي": عشنا كسعوديين على اختلاف مستوياتنا، قمة G20 بكل توجهاتها وأطروحاتها ونقاشاتها، وتابعناها حتى أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية كإعلاميين، وكانت القمة جزءًا من روح وحديث ومشاركة الإنسان السعودي في منصات التواصل الاجتماعي، كمعلومة وتصميم وصورة وفيديو وصوت.

وأضاف: لقد حشدت كل الوزارات والهيئات والجامعات والمبادرات والأشخاص، قوتهم للمشاركة في هذه القمة، لدرجة شعرنا كأفراد أنها

قمتنا وحدنا، وبها نلهم العالم، وتفاعلت جميع وسائل الإعلام السعودية باختلافها وتنوعها، مع القمة خاصة في تحضيراتها الأخيرة وعقد

القمة، ونجحت بامتياز أن تجعلنا حاضرين بأدق التفاصيل.

وأردف "الغربي": استثمرت القمة التقنية ليس فقط لعقد اجتماعاتها وقمتها، بل في حضورها الإعلامي، ونجحت في حضور المملكة عالميًّا من خلال تطبيقات التقنية الحديثة، وجمعية "إعلاميون" كمؤسسة مجتمع مدني ومنظومة مهنية ساهمت ببعض الأعمال الإعلامية للتعبير عن هذه القمة الاستثنائية لمجموعة G20، ونفخر بقيادة استثنائية ملهمة للعالم.. وشعب استثنائي عاشق للتحدي.. وقمة استثنائية لـ G20.