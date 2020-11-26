أخبار عاجلة

"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
"هدف": "تمهير" يحفز أداء منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية -
هذه الأطعمة الـ 7 تحافظ على سلامة الكبد.. احرص على تناولها -
صور توثّق أمطار العاصمة.. سماء الرياض ملبدة بالغيوم والحالة مستمرة لنهاية الأسبوع -
مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ويتجولون في أرجائه -
الشرقية.. الأمر بالمعروف تنفذ لقاء علميًّا حول طرق "تعزيز الأمن الفكري" -
الدفاع الروسية تظهر اختبارات قدرات قتالية لمدرعات "ترميناتور" الحديثة -
هنا جودة المصنفة الأولى عالميا في تنس الطاولة تحت 15 عاما تحلم بالأولمبياد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

45  ألف طالب و3 آلاف معلم يتجولون داخل المعهد الصناعي بمكة.. افتراضيًا

Print
الأولى من نوعها عبر المنصات الإلكترونية.. ونالت استحسان الجميع

45  ألف طالب و3 آلاف معلم يتجولون داخل المعهد الصناعي بمكة.. افتراضيًا

نظم المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، حملة تعريفية كبرى، استهدفت 45 ألف طالب من التعليم، وثلاثة آلاف معلم، من 98 مدرسة، وذلك عبر منصة الزوم .

وأوضح رئيس الاتصال المؤسسي بالمعهد، سبأ نيازي، أن الملتقى يعد الثاني لمرشدي الطلاب بالعاصمة المقدسة، والأول من نوعه عبر المنصات الإلكترونية، وبمباشرة وإدارة مدير المعهد، المهندس سفر الغامدي، وتعاون وتنسيق وتنظيم إدارة التعليم بالعاصمة المقدسة، ممثلة في عبدالرحمن الزهراني.

وأضاف "نيازي" أن الملتقى شمل مجموعة من الفقرات؛ للتعريف بالمعهد وبرامجه وكافة خدماته للمجتمع المكي، نالت استحسان الجميع.

واختتم اللقاء بجولة تعريفية افتراضية عن بعد للمرشدين داخل المعهد؛ للتعرف على بيئته ومبانيه وأقسامه وقاعته من خلال مشهد مرئي يحاكي واقع زيارة المعهد لأي مرشد.

45  ألف طالب و3 آلاف معلم يتجولون داخل المعهد الصناعي بمكة.. افتراضيًا

45  ألف طالب و3 آلاف معلم يتجولون داخل المعهد الصناعي بمكة.. افتراضيًا

45  ألف طالب و3 آلاف معلم يتجولون داخل المعهد الصناعي بمكة.. افتراضيًا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية"

"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية"

في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف

في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

"هدف": "تمهير" يحفز أداء منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية

"هدف": "تمهير" يحفز أداء منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية

شبكة عيون الإخبارية