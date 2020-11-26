أخبار عاجلة

من مصر | حلقة خاصة عن فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا - وحوار خاص مع د. علي جمعة (كاملة) -
د. علي جمعة: السيدة التي تمتنع عن زوجها وقطع الرحم من أسباب ذهاب البركة في المنزل -
بعد عام كئيب بسبب كورونا.. متى تتعافى صناعة السفر؟ -
وعد الخطيب لـCNN حول "من أجل سما": لم يكن فيلماً بل كان حياتي -
نظرة على أفضل ملاعب الغولف في العالم -
كيف تؤثر افعالنا اليومية إلى نزع البركة من منزلنا؟ .. د. على جمعة يجيب في #من مصر -
من مصر | حوار خاص مع د. علي جمعة عن كيفية زيادة البركة في منازلنا (فقرة كاملة) -
من مصر | د. علي جمعة: السيدة التي تنظر لما في يد غيرها وفي بيت غيرها تذهب البركة من منزلها -
د علي جمعة لـ#من مصر: الرجل الذي يغير موبايله وسيارته كل عام دون مراعاة الاحتياطات سبب في نزع البركة -
من مصر | نصائح من د. علي جمعة لتعم البركة في المنزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

5 مشكلات سلوكية تواجه المؤسسات التعليمية في عصر التعليم عن بعد

Print
5 مشكلات سلوكية تواجه المؤسسات التعليمية في عصر التعليم عن بعد 5 مشكلات سلوكية تواجه المؤسسات التعليمية في عصر التعليم عن بعد
تم رصدها خلال الفترة الماضية بحسب مختصين وخبراء بالمجال

5 مشكلات سلوكية تواجه المؤسسات التعليمية في عصر التعليم عن بعد

تواجه المؤسسات التعليمية والتربوية على مستوى العالم عددًا من التحديات التربوية الحديثة التي ظهرت على السطح مع تفعيل التعليم الإلكتروني بشكل كلّي بسبب ظروف جائحة كورونا.

وبحسب عدد من التربويين والعاملين في الميدان التعليمي فإن أبرز المشكلات السلوكيات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية هي:

1- الحضور الصوري من قبل الطلاب، حيث يعمد بعض الطلاب إلى تسجيل الحضور على المنصة والانشغال بأمور أخرى بعيدة كل البعد عن الدرس، الأمر الذي يصعب ضبطه لاسيما في ظل الأعداد الكبيرة الحاضرة وقلة وقت الحصة.

2- الغش الدراسي فمع تطور التكنولوجيا أصبح الغش في الاختبارات الدراسية أحد أسهل الأمور على الطلاب وبطرق يستحيل كشفها أو إثباتها، ويأخذ الغش الدراسي في ظل التعليم عن بعد عدة أشكال، منها قيام بعض أولياء الأمور بحل الواجبات والاختبارات بدلاً من أبنائهم أو الاستعانة ببعض مراكز الخدمات الطلابية لإنجاز المهام أو الاستعانة بالزملاء من خلال تطبيقات التواصل وغيرها من الأساليب الحديثة للغش الدراسي.

3- التنمر الإلكتروني، حيث تتخذ سلوكيات التنمر الإلكتروني عدة مظاهر، أبرزها التعليقات الساخرة والسلبية التهكمية أو تشويه سمعة الطالب ونشر صور أو معلومات كاذبة عنه بهدف تشويه سمعته وغيرها من سلوكيات التنمر الإلكتروني الحديثة، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة من قبل الأسرة وتوجيهات وبرامج إرشادية وتوعوية من قبل المؤسسات التربوية.

4- التشويش أثناء الحصة، حيث يؤكد عدد من المعلمين أن التشويش أثناء الحصة هو أحد المشكلات السلوكية التي واجهوها مع بداية العام الدراسي، مشيرين إلى أن الحلول التقنية حدّت من ذلك بنسبة كبيرة.

5- ضعف الدافعية والذي يعتبر من التحديات التي ينبغي التعامل معها بجدية وسرعة، لاسيما وأن التعليم الإلكتروني لا يمكن أن يتم بشكل صحيح وقدر كافٍ من الدافعية لدى الطلاب، وينصح خبراء التربية والتعليم بابتكار برامج تحفيزية مواكبة لأسلوب التعليم في الوقت الراهن بما يكفل رفع دافعية الأبناء نحو التعلم ويحقق الأهداف المرجوة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

شبكة عيون الإخبارية