أخبار عاجلة

اتحاد المستثمرين: زيارات الرئيس السيسي لدول أفريقيا تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية -
"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق -
مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان -
أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد -
شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة -
الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"غلام": جدة تشهد أمطاراً غزيرة وندعو لتوخي الحذر

Print
"غلام": جدة تشهد أمطاراً غزيرة وندعو لتوخي الحذر "غلام": جدة تشهد أمطاراً غزيرة وندعو لتوخي الحذر
وجّه بسرعة إصدار التنبيهات والإنذارات والتنسيق المستمر

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن غلام: إن جدة تشهد أمطاراً غزيرة والحالة مستمرة، وندعو الجميع إلى الانتباه وتوخي الحذر #المركز_الوطني_للأرصاد #امطار_الخير_على_السعوديه
وتابع "غلام" الحالة الجوية من مركز التحاليل والتوقعات، ووجّه بسرعة إصدار التنبيهات والإنذارات، والتنسيق المستمر مع القطاعات ذات العلاقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم قد توقعت بمشيئة الله تعالى هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن غلام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

شبكة عيون الإخبارية