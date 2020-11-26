"غلام": جدة تشهد أمطاراً غزيرة وندعو لتوخي الحذر

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وجّه بسرعة إصدار التنبيهات والإنذارات والتنسيق المستمر

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن غلام: إن جدة تشهد أمطاراً غزيرة والحالة مستمرة، وندعو الجميع إلى الانتباه وتوخي الحذر #المركز_الوطني_للأرصاد #امطار_الخير_على_السعوديه

وتابع "غلام" الحالة الجوية من مركز التحاليل والتوقعات، ووجّه بسرعة إصدار التنبيهات والإنذارات، والتنسيق المستمر مع القطاعات ذات العلاقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم قد توقعت بمشيئة الله تعالى هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن غلام