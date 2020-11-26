"التضامن الاجتماعي" تستجيب لـ #من_مصر بمساعدة أسرة الطفلة "نور" أصغر سائقة توك توك بمصر

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"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
"التضامن الاجتماعي" تستجيب لـ #من_مصر بمساعدة أسرة الطفلة "نور" أصغر سائقة توك توك بمصر
مصر
CBC Egypt
الخميس 26 نوفمبر 2020 10:00 صباحاً
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