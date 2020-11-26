خالد بن سلمان يبحث مع "هادي" المستجدات مؤكدًا حرص المملكة على استقرار اليمن ونمائها

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أكد المضي قُدُمًا لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام ووضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات

بحَث نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، مع عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، المستجدات في اليمن.

وقال الأمير خالد عبر حسابه في تويتر: التقيت الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وبحثنا خلال اللقاء المستجدات في اليمن، وأكدت له حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضيّ قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار، ووضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات.نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان