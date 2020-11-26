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#المركز_الوطني_للأرصاد: جنودنا يتابعون الحالة الممطرة على مدار الساعة

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دعا الجميع إلى التقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة

#المركز_الوطني_للأرصاد: جنودنا يتابعون الحالة الممطرة على مدار الساعة

قال #المركز_الوطني_للأرصاد إن جنوده يتابعون على مدار الساعة الحالة الجوية الماطرة؛ لتقديم أدق المعلومات.

ودعا المركز الجميع إلى التقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة والمتعلقة بالتعامل مع الظواهر الجوية حفاظاً على سلامتهم.

وبدأت أمس حالة ماطرة تتمثل في ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية،حتى يوم الأحد الموافق 14/ 4/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

وقال "الدفاع المدني": ستتأثر جراء هذه الحالة مناطق "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، والقصيم، والرياض، وحائل، والمنطقة الشرقية"، من خلال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأضاف: يُحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ فيما ستتأثر منطقة "الحدود الشمالية" بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

المركز الوطني للأرصاد الحالة الجوية الماطرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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