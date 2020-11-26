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عن ثاني أيام "سقيا".. "المسند": هنا البؤرة وهذه المناطق المتأثرة

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عن ثاني أيام "سقيا".. "المسند": هنا البؤرة وهذه المناطق المتأثرة عن ثاني أيام "سقيا".. "المسند": هنا البؤرة وهذه المناطق المتأثرة
توقع رياحاً تثير غباراً بالمناطق المفتوحة خاصة الشمال وشمال الوسط

عن ثاني أيام

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ في اليوم الثاني من الحالة المطرية سقيا أن تؤثر بأمطارها على أجزاء من #جازان #عسير #الباحة #مكة #القصيم، وغربي منطقة #الرياض وجنوبي #المدينة و #حفرالباطن.

وأضاف "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "إن كانت التوقعات يوم أمس أقل بكثير من المتوقع، إلا أن اليوم تظل #جدة وما وقع جنوبها في بؤرة الحالة والله أعلم".

وتابع: "سحب ركامية ممطرة عند الساعة 09:00ص جنوب #جدة وشمال #الليث".

وأردف: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة خاصة في الشمال وشمال الوسط".الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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