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من إصابات كورونا آخر 24 ساعة.. 21 في الصين و22 ألفًا في ألمانيا

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من إصابات كورونا آخر 24 ساعة.. 21 في الصين و22 ألفًا في ألمانيا من إصابات كورونا آخر 24 ساعة.. 21 في الصين و22 ألفًا في ألمانيا
إجمالي الحالات المؤكدة في البر الصيني الرئيسي الآن 86490 إصابة

من إصابات كورونا آخر 24 ساعة.. 21 في الصين و22 ألفًا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 22268 حالة؛ ليصل الإجمالي إلى 983588 إصابة.

وكشفت البيانات تسجيل 389 حالة وفاة جديدة؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 15160؛ وفق "رويترز".

وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الخميس: إن البلاد سجلت 21 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 25 نوفمبر، ارتفاعًا من خمس حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان: إن 12 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى خمس، من ست حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الصيني الرئيسي الآن 86490 إصابة؛ في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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