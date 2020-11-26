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"خميس عنوانه سقيا".. "الأرصاد" تستبق وتصدر 9 تنبيهات أغلبها "متقدمة"

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"خميس عنوانه سقيا".. "الأرصاد" تستبق وتصدر 9 تنبيهات أغلبها "متقدمة" "خميس عنوانه سقيا".. "الأرصاد" تستبق وتصدر 9 تنبيهات أغلبها "متقدمة"
بمعظم مناطق المملكة.. والحالات تتواصل إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد خلال الساعات القليلة الماضية، 9 تنبيهات لحالات ممطرة بمعظم مناطق المملكة؛ حيث تتواصل هذه الحالات إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم الخميس.

الشرقية

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية من 11 صباحًا إلى 11 مساء اليوم بحفر الباطن.

القصيم

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية من 11 صباحًا إلى 11 مساء اليوم على: (البكيرية، والرس، والمذنب، والنبهانية، وبريدة، وعقلة الصقور، وعنيزة).

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية من 11 صباحًا إلى 11 مساء اليوم في: (الحائط، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل).

المدينة المنورة

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزير وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية من 11 صباح اليوم ولمدة 12 ساعة في: (الحناكية، والمدينة المنورة، والمهد، ووادي الفرع).

الرياض

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع رياح نشطة وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية من 12 صباح اليوم حتى العاشرة مساءً بالدوادمي وعفيف.

الباحة

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول، في حالة تمتد حتى الثامنة مساءً في: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).

مكة المكرمة

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية من 10 صباح اليوم حتى العاشرة مساءً بالخرمة وتربة ورنية.

عسير

تنبيه متقدم عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #عسير يشمل: (أبها، بيشة، أحد رفيدة، تنومة، الحرجة، سراة عبيدة، النماص، ظهران الجنوب، بلقرن، تثليث، خميس مشيط) حتى الساعة 8 مساءً.

جازان

تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #جازان يشمل: (أبو عريش، الدرب، الطوال، بيش، صبيا) حتى الساعة 8 مساءً.

يُذكر أن الحالة المطرية #سقيا بدأت صباح اليوم تُسجل حضورها في عدد من مواقع المملكة، وشهدت شمال #الشعيبة جنوب #جدة طريق الساحل، أمطارًا غزيرة، وتشير آخر صور الرادار إلى تخريجات بحرية رعدية وممطرة بغزارة؛ وذلك على سواحل #الليث و#القنفذة، واقتراب أخرى من #رابغ و#جدة، وتوقع وصولها إليهما خلال الساعتين القادمتين.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سقيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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