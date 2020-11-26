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مكة ملتقى وتصادم.. "الحصيني": "سقيا" بدأت فجرًا فاجلس في بيتك أفضل!

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مكة ملتقى وتصادم.. "الحصيني": "سقيا" بدأت فجرًا فاجلس في بيتك أفضل! مكة ملتقى وتصادم.. "الحصيني": "سقيا" بدأت فجرًا فاجلس في بيتك أفضل!
دعا للالتزام بتوجيهات "المدني" وقال: سحب غزيرة المطر تتجدد قبالة ساحل جدة

مكة ملتقى وتصادم..

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن الحالة الممطرة #سقيا بدأت فجر اليوم الخميس، متوقعًا أن تكون مكة ملتقى تصادم الرياح الرطبة والباردة.

وقال "الحصيني" عبر "تويتر": "متوقعٌ تشكّل سحب غزيرة المطر وتجددها قبالة ساحل جدة، ومتوقع أن تتأثر #جدة بهذه السحب وعموم مكة، ومن ليس لديه عمل ضروري اجلس في بيتك أفضل لك اليوم الخميس 11/ 4/ 1442هـ حتى تهدأ الأجواء".

وتابع: "متوقع أن يشمل ذلك سواحل مكة وسواحل الباحة وعسير وجازان، يليها التهم فيها، ثم يليها المرتفعات الجبلية فيها.. السيول متوقعة -إن شاء الله- اتبعوا توجيهات الدفاع المدني، وابتعدوا عن الأودية لأسباب: غزارة الأمطار المتوقعة، تجدد السحب الممطرة، طبيعة الأودية وشدة انحدارها".عبدالعزيز الحصيني الحالة الممطرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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