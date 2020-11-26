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#سقيا تُسجل حضورها.. وصور الرادار تكشف خريطة 96 ساعة ومناطقها

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وسط مؤشرات لاستمرار الحالة وتجددها منتصف الأسبوع المقبل وحتى نهايته

#سقيا تُسجل حضورها.. وصور الرادار تكشف خريطة 96 ساعة ومناطقها

بدأت الحالة المطرية #سقيا تُسجل حضورها بعدد من مواقع المملكة منذ صباح اليوم؛ حيث تشير آخر صور الرادار إلى تخريجات بحرية رعدية وممطرة بغزارة؛ وذلك على سواحل #الليث و#القنفذة، واقتراب أخرى من #رابغ و#جدة، وتوقع وصولها إليهما خلال الساعتين القادمتين.

وقال موقع "طقس العرب" في تحديث له عن الحالة: "آخر صور الرادار ما زالت تشير إلى تخريجات بحرية رعدية ممطرة بغزارة؛ وذلك على السواحل الشمالية من #الليث، واقتراب أخرى من #رابغ و#جدة، واستمرار توقع وصول سحب رعدية إليهما خلال الساعتين القادمتين بإذن الله؛ حيث إن تطور السحب أصبح سريعًا".

وأضاف الموقع المتخصص: مخرجات المحاكاة الحاسوبية للأمطار تشير إلى توافق ما يحصل حاليًا من أمطار على بعض السواحل الجنوبية الغربية، مع ما هو متوقع من النمذجة الحاسوبية والتي ذاتها تتوقع وصول أمطار غزيرة إلى مدينة #جدة بعد ظهر اليوم بمشيئة الله، ستُسبق ببعض التخاريج البحرية الممطرة أحيانًا قبل ذلك.

ويُتوقع أن يشتد تأثير حالة "سقيا" الماطرة مع ساعات فجر وصباح الخميس على المملكة، وأن يتسع نطاق تأثيرها الجغرافي تدريجيًّا؛ حيث يتوقع ظهور سحب رعدية ماطرة غزيرة إلى شديدة الغزارة إن شاء الله على أجزاء من منطقة مكة المكرمة وسواحلها وخاصة الجنوبية، وتشمل الأمطار الغزيرة مدينة #جدة.

وتمتد الأمطار تباعًا أثناء النهار وساعات المساء نحو الباحة وأجزاء واسعة من عسير، وأجزاء من جنوب منطقة #المدينة_المنورة وشمال وغرب منطقة #الرياض وكل من #القصيم و#حفر_الباطن، وتكون الهطولات رعدية غزيرة محليًّا ومصحوبة بنشاط الرياح السطحية وتساقط البرد محليًّا.

ويستمر تأثير حالة "#سقيا" الماطرة يوم الجمعة؛ حيث تظهر السحب الماطرة إن شاء الله في العاصمة #الرياض.

وتظهر سحب رعدية ماطرة بغزارة أحيانًا فوق جنوب وغرب منطقة #الرياض والسواحل الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة والباحة والطائف وعسير وجازان وأجزاء من #القصيم وتهطل أمطار متفرقة جنوب حائل وجنوب شرق المدينة المنورة وكل من حفر الباطن والحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية والخليج العربي.

ويستمر تشكّل السحب الماطرة يومي السبت والأحد فوق أجزاء من جنوب غرب ووسط المملكة وصولًا لأجزاء من المنطقة الشرقية.

وهناك مؤشرات على استمرار الحالة وتجددها مع منتصف الأسبوع المقبل وحتى نهايته على أجزاء من وسط وشرق البلاد والمناطق الجنوبية الغربية.

#سقيا تُسجل حضورها.. وصور الرادار تكشف خريطة 96 ساعة ومناطقها

الحالة المطرية سقيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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